Il sindaco di Pozzolo Miloscio smentisce il sindaco di Novi Muliere sulla tangenziale ovest di Novi e propone il casello autostradale di Pozzolo Formigaro

Novi Ligure (AL) – Mentre il sindaco Rocchino Muliere (PD) è alla disperazione essendo a capo di una città che non c’è, qualche giorno fa il Sindaco di Pozzolo Domenico Miloscio (PD) (nella foto) ha lanciato l’idea del casello autostradale di Pozzolo Formigaro, idea brillante, meno costosa e meno impattante che però affossa completamente le mire novesi riguardo alla costruzione della tangenziale ovest. Utilizzare la bretella autostradale tra A7 (Milano-Serrravale-Genova) e A26 (Genova-Gravellona) sarebbe la soluzione giusta, la strada esiste già e il traffico potrebbe transitare da lì senza passare per il centro di Novi. Un casello costa sicuramente meno di un’intera strada nuova e impone molti meno espropri di terreno. Il Maligno ci dice che Miloscio, dopo la figura di merda che gli hanno fatto fare i novesi mandandolo al massacro per difendere Acos (la multiservizi, stipendificio, colabrodo), questa è una bella risposta. Bel colpo Miloscio: Muliere in questo caso perderebbe d’emblée Acos e la sua tangenziale ovest. Tutto ciò mentre si attende il lancio dello scalo merci di Alessandria da parte del Ministero e delle Ferrovie che liquida definitivamente lo scalo (fatiscente) di San Bovo di Novi, tanto caro a Muliere.