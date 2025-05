Pullman turistico distrutto dalle fiamme nel parcheggio

Garessio (CN) – Stamane verso le undici, per cause in corso di accertamento, un pullman di turisti ha preso fuoco nel parcheggio della stazione sciistica di Garessio 2000 vicino al piazzale verso Casotto. Fortunatamente, il mezzo era vuoto al momento dell’incendio e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mondovì che hanno avuto ragione delle fiamme verso l’una del pomeriggio. Il pullman, utilizzato per il trasporto di gruppi in gita, è andato completamente distrutto. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso e il sindaco di Garessio, Luciano Sciandra.