Spacciatore colto sul fatto finisce dentro

Acqui Terme (AL) – Una pattuglia Polstrada in servizio lungo la privinciale SS30 sottoponeva a controllo un’autovettura utilitaria proveniente da Alessandria e diretta ad Acqui Terme. A bordo giovane di 23 anni il quale evidenziava da subito una particolare agitazione che induceva i poliziotti ad approfondire il controllo e procedere a una perquisizione durante la quale saltava fuori un pacco con 200 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish. Il conducente ha ha detto di nion saperne niente ma gli agenti non cli hanno creduto per cui per il giovane scattavano le manette per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e tradotto in carcere ad Alessandria. L’arresto veniva successivamente convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Alessandria che disponeva la scarcerazione con l’obbligo di firma, in attesa del prosieguo delle indagini.