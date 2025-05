Un uomo di 46 anni si schianta con un maxi scooter contro il guard rail e perde la vita, gravissima la passeggera

Ronco Scrivia (GE) – È di un morto e un ferito grave il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto per cause in corso di accertamento verso le undici lungo la A7 tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova. La vittima è un milanese di 46 anni alla guida di un maxiscooter con a borbo una donna di 44 anni. Sul posto immediati i soccorsi di 118, Polstrada e Vigili del Fuoco. L’uomo è morto sul colpo mentre la donna che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita e trasportata in elicottero al pronto soccorso del San Martino di Genova. Alle 12:30 il traffico era ancora rallentato per la chiusura del tratto in entrambe le direzioni compreso tra Ronco Scrivia e Busalla per cui si è formata una coda di circa cinque chilometri. Gli utenti che da Milano erano diretti a Genova, hanno dovuto uscire a Ronco Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e riprendere la A7 alla stazione di Busalla. Disposta l’uscita obbligatoria a Busalla per chi arrivava da Genova. Solo verso l’una del pomeriggio la viabilità è stata ripristinata in entrambe le direzioni.