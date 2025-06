F1: la McLaren domina ancora con Oscar Piastri in Spagna

Barcellona (Adnkronos) – Oscar Piastri domina con la sua McLaren sul circuito del Montmelò e vince il Gp di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. L’australiano chiude davanti al compagno di squadra Lando Norris e ora ha 10 punti di vantaggio sul compagno di squadra nella classifica piloti. Chiude terzo Charles Leclerc, che sfrutta la safety car entrata in pista a pochi giri dalla fine. Quarto Russell, poi Hulkenberg e Hamilton. Decimo Verstappen, penalizzato di 10″ per un contatto con Russell nel finale. Al momento, il podio del ferrarista è però sotto investigazione per un contatto con Verstappen.

Ordine di arrivo:

Oscar Piastri McLaren Lando Norris McLaren Charles Leclerc Ferrari George Russell Mercedes Nico Hulkenberg Kick Sauber Lewis Hamilton Ferrari Isack Hadjar Racing Bulls Pierre Gasly Alpine Fernando Alonso Aston Martin Max Verstappen Red Bull Racing Liam Lawson Racing Bulls Gabriel Bortoleto Kick Sauber Yuki Tsunoda Red Bull Racing Carlos Sainz Williams Franco Colapinto Alpine Esteban Ocon Haas F1 Team Oliver Bearman Haas F1 Teal

Classifica piloti