Motociclista esperto muore dopo uno schianto contro un’auto: i Carabinieri indagano

Castelletto Stura (CN) – Davide Ansaldi di 47 anni di San Michele Mondovì ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un’auto avvenuto ieri sera dopo le nove poco dopo l’incrocio per Montanera sulla Provinciale 3. Nulla da fare per lui, nonostante sia stato soccorso tempestivamente da due ambulanze del 118, insieme a Vigili del Fuoco e Carabinieri. Davide Ansaldi gestiva un’officina di riparazione moto. Motociclista appassionato, aveva partecipato a numerose gare in Italia e all’estero. Dopo un precedente incidente stradale, aveva subito l’amputazione di una gamba ma era riuscito a tornare in sella con grande determinazione e forza di volontà. Ma ieri s’è scontrato con un’auto all’altezza dell’incrocio per Montanera ed è morto sul colpo. I Carabinieri hanno raccolto gli elementi necessari a ricostruire la dinamica del tragico incidente.