Pride Alessandria: Teresa Mantero “alla corte” dell’onorevole Vladimiro Guadagno

Alessandria – L’attuale presidente del consiglio comunale Teresa Mantero e aspirante sindaca di Novi ieri ha partecipato al gay pride di Alessandria posando in foto che la ritraggono con l’onorevole (PD) Vladimiro Guadagno, noto come Vladimir Luxuria, già parlamentare di sinistra oggi in pensione a circa 6.000 euro al mese per 14 mensilità, oltre ai rimborsi spese (lo sanno i cassintegrati dell’Ilva?). Durante la sfilata, l’aspirante sindaca di Novi Ligure ha accompagnato Vladimiro. Dato che i due personaggi hanno parlato molto, il solito Maligno s’è avvicinato a loro per origliare e ci ha confidato che la Mantero, nel caso succedesse a Muliere in qualità di sindaco della città fantasma di Novi, avrebbe già offerto a Vladimiro il posto di assessore alle Pari Opportunità nella prossima Giunta novese che lei spera di condurre. Intanto i nostri compagni sono finiti nelle “sabbie mobili” impegnati a combattere le solite battaglie perse (Acos, San Bovo Ilva e Tangenzialina).