Montechiaro d’Acqui (AL) – Non c’è stato niente da fare per salvare la vita a un uomo di 60 anni – di cui si sa solo essere del posto – che è morto ieri sera dopo le nove dopo essere precipitato col suo trattore in un dirupo di trenta metri. Sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che stanno lavorando per raccogliere gli elementi necessari a ricostruire la dinamica dell’indicente.