Simon Yates ha vinto il Giro d’Italia

Sestriere (TO) – Il ciclista inglese Simon Yates ha vinto la 108ª edizione del Giro d’Italia 2025 dove lo aveva perso nel 2018, sul Colle delle Finestre. Due tappe decisamente diverse tra di loro, ma con due punti in comune: la presenza della salita piemontese insieme a quella di Sestriere, dove era posto il traguardo finale. Simon Yates ha vinto assicurandosi la maglia rosa al termine della ventesima e ultima vera tappa della corsa. Ha superato i due ciclisti che lo precedevano nella classifica generale: l’ecuadoriano Richard Carapaz e il messicano Isaac Del Toro, che era dato per favorito e aveva mantenuto la maglia rosa per undici tappe. Sorprendente la scalata di Yates sul Colle delle Finestre, teatro della sua celebre crisi nel 2018, quando perse la maglia rosa e ogni sogno di vittoria. Sette anni dopo, Yates è tornato su quelle stesse rampe per prendersi tutto: la tappa, la maglia rosa e la gloria. Oggi, domenica 1° giugno 2025, Roma è il teatro del gran finale del Giro d’Italia numero 108. L’ultima tappa, la tradizionale passerella nella Città Eterna, concluderà tre settimane di grande ciclismo con l’arrivo al Circo Massimo, dove si attende il trionfo del britannico Simon Yates.

Classifica finale dei primi dieci:

Simon YATES, TEAM VISMA – LEASE A BIKE, 79:18:42 0:00 Isaac DEL TORO, UAE TEAM EMIRATES XRG, 79:22:38 03:56 Richard CARAPAZ, EF EDUCATION – EASYPOST, 79:23:25 04:43 Derek GEE, ISRAEL – PREMIER TECH, 79:25:05 06:23 Damiano CARUSO, BAHRAIN VICTORIOUS, 79:26:14 07:32 Giulio PELLIZZARI, RED BULL – BORA – HANSGROHE, 79:28:10 09:28 Egan BERNAL, INEOS GRENADIERS, 79:31:24 12:42 Einer RUBIO, MOVISTAR TEAM, 79:31:47 13:05 Brandon MCNULTY, UAE TEAM EMIRATES XRG, 79:32:18 13:36 Michael STORER, TUDOR PRO CYCLING TEAM. 79:33:09 14:27

Foto: Il Post