Uno schianto all’alba: un morto

Alba (CN) – È di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto in città prima dell’alba. Verso le quattro di stamane, per cause in corso di accertamento, un’auto con a bordo cinque giovani è uscita di strada in corso Unità d’Italia schiantandosi violentemente contro un’abitazione nella zona Biglini. L’impatto è stato devastante: Mihai Mateu Zugravel, classe 2003, di origini rumene, al volante dell’auto, che abitava a Monticello d’Alba e lavorava come elettricista in una ditta di Alba, è morto sul colpo. Tra gli altri quattro passeggeri, uno è stato trasportato in condizioni critiche al CTO di Torino, mentre gli altri tre feriti non sarebbero in pericolo di vita e sono stati trasferiti all’ospedale di Verduno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e una squadra del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area.