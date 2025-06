Calcio Play Off Serie B – La Cremonese attacca di più, batte lo Spezia e torna in Serie A

La Spezia (Spezia – Cremonese 2-3) – La Cremonese ritorna in Serie A dopo due anni di assenza, vincendo i play-off di Serie B contro lo Spezia e aggiungendosi a Sassuolo e Pisa nel gruppo delle neopromosse. Nella sfida di ritorno i Grigiorossi trionfano 3-2 al Picco, rimediando al pareggio per 0-0 casalingo allo Zini. Gli uomini di Stroppa vanno sopra 3-0 con la doppietta di De Luca e il gol di Collocolo, i Liguri accendono il finale con Pio Esposito e Vingali (poi espulso) ma non trovano il gol promozione. I Liguri vanno a un passo dal pareggio, ma il risultato non cambia più; finale nervoso, espulsi Vignali al 95′, Nasti al 99′. Cremonese in Serie A, lo Spezia, pur favorito alla vigilia, resta nella serie cadetta.

Spezia – Cremonese 2-3

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju (77′ Vignali); Elia (77′ Reca), Nagy (64′ Cassata), S. Esposito, Bandinelli (64′ Kouda), Aurelio; P. Esposito, Di Serio (68′ Lapadula). In panchina: Chichizola, Ferrer, Falcinelli, Colak, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi. All.: Luca D’Angelo.

Cremonese (4-3-2-1): Fulignati; Barbieri (90’+2 Bianchetti), Folino, Ceccherini; Collocolo, Vazquez (80′ Valoti), Castagnetti (72′ Gelli), Vandeputte (72′ Pickel), Azzi; Johnsen, De Luca (90’+2 Nasti). In panchina: Drago, Tannander, Antov, Majer, Moretti, Bonazzoli, Zanimacchia. All.: Giovanni Stroppa.

Gol: 25′ De Luca (C), 63′ Vazquez (C), 79′ De Luca (C), 84′ P. Esposito (S), 85′ Vignali (S).

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como.

Ammoniti: Esposito (S), Vazquez (C), Barbieri (C), Vandeputte (C), Valoti (C), Johnsen (C), Reca (C).

Espulsi: Vignali (S), Nasti (C).

Corner: 2-4.

Foto: Sky Sport