Calcio Poule Scudetto Serie D – Il Livorno batte il Bra e giocherà la finale col Siracusa

Bra (CN) Bra – Livorno 1-4 – La sconfitta casalinga 1-4 col Livorno interrompe il cammino del Bra nella poule scudetto di Serie D. La finale per il titolo nazionale di categoria sarà, quindi, tra Siracusa e i Toscani. A sbloccare il risultato è stato Dionisi poco dopo il ventesimo del primo tempo su calcio di rigore decretato dall’arbitro Mazzer per fallo di Legal su Bonassi. Il raddoppio è giunto nei minuti di recupero con Marinari servito in diagonale da Fancelli. In avvio di secondo tempo, la rete di Dionisi. Il Bra accorcia le distanze con Minaj. Poi, Costantino sciupa il rigore che avrebbe riaperto la sfida e in contropiede il neo entrato Rossetti firma il 4-1 definitivo per gli Amaranto. La partita poteva ancora essere aperta (sarebbe stato il 3 a 2), ma Ciobanu ha parato il tiro dal dischetto di Costantino. A meno di dieci minuti dalla fine del tempo regolamentare Rossetti, su passaggio di Arcuri, ha messo a segno la quarta rete del Livorno.

Bra – Livorno 1-4

Bra (3-4-1-2): Ribero; Zanon (15’ pt Cannatelli), Legal, Sganzerla; Mawete, Giallombardo (7’ st Chiabotto), Gerbino, Pautassi; Perseu (19’ st Sangaré); Aloia (7’ st Costantino), Minaj (36’ st Sardo). In panchina: Ariello; Tos, Sangaré, Rosa, Capraro. All.: F. Nisticò.

Livorno (4-3-3): Ciobanu; Fancelli, Brenna (C), Siniega (24’ st D’Ancona), Parente; Bonassi, Hamlili (24’ st Vallini), Bellini; Marinari (34’ st Arcuri), Dionisi (12’ st Rossetti), Regoli (12’ st Malva). In panchina: Tani; Calvosa, Ndoye, Botrini. All.: P. Indiani.

Gol: 21’ pt Dionisi rig. (L), 48’ pt Marinari (L); 3’ st Dionisi (L), 16’ st Minaj (B), 37’ st Rossetti (L).

Arbitro: Mazzer di Conegliano.

Ammoniti: Legal 21’ (Bra).

Foto: Quotidiano Sportivo