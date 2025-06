Gli crolla un fienile addosso: morto sul colpo

Montafia (AT) – Nel primo pomeriggio di oggi, verso le due, in zona Collina Nigiotto, un uomo di 53 anni ha perso la vita vittima di un gravissimo infortunio agricolo: mentre col forcone stava scaricando una rotoballa in una cascina in via di ristrutturazione, l’intero fienile è crollato sul trattore, intrappolandolo. I colleghi hanno dato l’allarme e sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, una squadra del 118, l’Elisoccorso, i Carabinieri. Purtroppo per l’operaio non c’è stato niente da fare: è morto all’istante.