Memorial Furione 2025: sport e memoria nel cuore di Casale Monferrato

Casale Monferrato (AL) – Fine settimana speciale per le formazioni giovanili alessandrine di volley che hanno vinto tutte (tranne Ovada sconfitta 2-3) e avanzano così nei playoff di categoria. Novi e Casale si sono imposte per 3-0 su Borgomanero e Asti mentre Acqui ha vinto, sempre per 3-0, su Alpignano.

Ieri, domenica 1° giugno nove squadre Under 13 si sono sfidate in una giornata di pallavolo nel ricordo di Carlo Furione. Una domenica di sport, emozioni e spirito di squadra: questo è stato il Memorial Carlo Furione 2025, torneo di pallavolo femminile Under 13 organizzato dalla Junior Volley Casale. Giunto alla sua quinta edizione, il Memorial ha richiamato l’attenzione di tutto il territorio, coinvolgendo giovani atlete, famiglie e appassionati del volley in una manifestazione che coniuga competizione e ricordo.

Il torneo è dedicato a Carlo Furione, maresciallo dell’Esercito e fondatore della Junior Volley, figura storica e punto di riferimento per lo sport giovanile casalese. Furione è stato promotore di una visione educativa dello sport: per lui, pallavolo significava impegno, rispetto, crescita personale e di gruppo. La giornata del Memorial vuole ogni anno onorare questi ideali, trasmettendoli alle nuove generazioni.

Sui campi di gioco si sono affrontate nove squadre provenienti da diverse province piemontesi e non, offrendo un livello tecnico crescente e un grande spettacolo sportivo. Le partite, articolate dal mattino in tre gironi, sfociati poi in girone Oro, girone Argento e girone Bronzo, hanno dato poi il via alle fasi finali, svolte in un clima di sana competizione, sotto gli occhi attenti di genitori, allenatori e appassionati. Tra applausi, sorrisi, lacrime di gioia e impegno in campo, le ragazze si sono distinte non solo per le loro abilità tecniche, ma anche per il comportamento esemplare dentro e fuori dal campo. Il Memorial è stato anche un’occasione di crescita e confronto, oltre che un momento di condivisione tra diverse realtà del volley giovanile.

Classifica

1. Pgs Ardor Casale

2. Club 76 Play Asti

3. Valenza

4. Ovada

5. S2M Vercelli

6. Team Volley Sannazzaro

7. Junior Volley Casale

8. Derthona

9. Volley Sale

Le premiazioni si sono svolte alla presenza del vicesindaco Luca Novelli, che ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno e la sportività dimostrati da tutte le squadre partecipanti. Il trofeo 2025 rimane quindi a Casale Monferrato, conquistato meritatamente dalla PGS Ardor, che si è imposta con determinazione e grande spirito di squadra.

Premi personali

Miglior palleggio: Zarantonello Viola (Club 76 Play Asti)

Miglior attacco: Tasinato Sofia (Pgs Ardor Casale)

Miglior difesa: Piantino Giulia (Valenza)

MVP del torneo: Pesce Laura Delfina (Ovada)