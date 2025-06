Vigliano (BI) – È di Happines Eiyegbenin, noto calciatore nigeriano di 37 anni, ma residente da anni nel biellese, il cadavere recuperato nel torrente Cervo ieri pomeriggio dai Vigili del Fuoco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti era con alcuni amici a Vigliano quando si sarebbe avvicinato alla spiaggia per poi cadere in acqua senza riemergere. A nulla sono valsi gli sforzi per salvarlo. Lavorava come allestitore di mostre.