Sta bene il bimbo di un anno finito ieri nel fiume

Premia (Vco) – Sta bene il bambino che ieri verso mezzogiorno era scivolato in acqua alle Marmitte dei Giganti agli Orridi di Uriezzo del Fiume Toce in Val Antigorio. La nonna s’è gettata in acqua per afferrare il braccio del piccolo e l’intervento di un uomo che ha assistito alla scena e che si è tuffato per salvare il bambino hanno potuto far scrivere un lieto fine alla vicenda. La donna è stata trasportata in ospedale per un principio di ipotermia, mentre il bambino è illeso. Sul posto i Vigili del Fuoco, una squadra del 118 e i Carabinieri. Determinante l’intervento del soccorso alpino con le unità cinofile