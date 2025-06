Ormai la “Logistica” serve solo ai rapinatori: assalto nella notte, camion rubati, mezzi in fiamme e chiodi sull’asfalto per scappare

Lacchiarella (MI) – Assalto nella notte verso le tre nel centro logistico in via Cascina Nuova: rapinatori in stile commando fuggono con due camion di merce bloccando le strade con mezzi incendiati e chiodi sull’asfalto. Quattro feriti e indagini in corso. Per garantirsi la fuga e rallentare l’intervento delle forze dell’ordine, i ladri hanno incendiato alcuni veicoli per bloccare le vie d’accesso al centro, mentre sull’asfalto sono stati disseminati chiodi e strisce chiodate, con l’intento di danneggiare i mezzi di soccorso e dissuadere un eventuale inseguimento. Esattamente come è successo nel dicembre scorso quando a Rivalta Scrivia (Tortona – Al) i ladri hanno bloccato l’accesso con un camion e un furgone, quindi hanno sfondato l’entrata con un altro mezzo e sono penetrati all’interno. Si è compiuto così il furto ad Ecoprogram (Barabino che è indagato), basata all’Interporto di Rivalta Scrivia, alle porte di Tortona, che si occupa della fornitura di mezzi e servizi logistici per il settore automotive. Sono state rubate automobili e veicoli industriali. L’accesso allo scalo, polo della logistica strategico del Nord Ovest, è rimasto bloccato fino alle 8:40 di stamane, lunedì 2 dicembre, per consentire la rimozione dei veicoli e ai Carabinieri di effettuare le indagini, iniziate prima dell’alba, per raccogliere elementi utili a identificare gli autori del colpo. Intanto i mezzi posizionati dai malviventi nell’area oggetto del colpo sono stati rimossi.

Stamane l’allarme è scattato subito, e i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono intervenuti tempestivamente, trovandosi di fronte a una scena caotica e pericolosa. Quattro persone sono rimaste ferite durante le operazioni, per fortuna, nessuna in modo grave ma solo per qualche leggera contusione e per aver respirato dei fumi. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica per i soccorsi.