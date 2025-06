Pallacanestro Playoff Serie A Gara 2 – La carta vincente Brooks fa vincere il Milano contro il Bologna

Bologna (Virtus Bologna – Olimpia Milano 66-85) – Milano pareggia i conti nella semifinale contro Bologna, l’Olimpia espugna la Segafredo Arena in gara 2. Messina stupisce con l’inserimento di Brooks in quintetto, e le scelte del tecnico dell’Armani pagano: gli Emiliani faticano a contenerlo, con gli ospiti che scappano via sul 27-20. L’EA7 allunga anche raggiungendo le due cifre di vantaggio, con la Virtus che prova a resistere con un Hackett monumentale sui due lati, ma all’intervallo paga nove punti, 44-35. Dopo la pausa lunga le cose non cambiano: Brooks è micidiale per i Biancorossi, con il solo Diouf a muovere il punteggio tra le file delle V-nere. Anche Clyburn si mette in moto, ma la Segafredo insegue 66-58 a dieci minuti dal termine. Gli uomini di Messina nel finale mettono il turbo: Mirotic e Mannion permettono all’Olimpia di scappare via, per poi chiudere sull’85-66 finale. La semifinale si sposta all’Unipol Forum di Assago, con il punteggio fermo sull’1-1.

Virtus Bologna – Olimpia Milano 66-85 (20-27/15-17/23-22/8-19)

Virtus Segafredo Bologna: Hackett 7 (2/6, 0/1, 3/4 tl), Cordinier 6 (1/3, 1/1, 1/2 tl), Clyburn 11 (4/5, 1/1), Akele 5 (2/2, 0/1, 1/2 tl), Diouf 14 (5/7 da 2, 4/4 tl); Shengelia 7 (1/4 da 2, 5/6 tl), Pajola 3 (0/2, 0/3, 3/4 tl), Morgan (0/1, 0/1), Belinelli 9 (3/5, 0/2, 3/3 tl), Taylor 2 (1/1, 0/2), Polonara 2 (1/1 da 2), Zizic (0/1 da 2). All.: Ivanovic.

EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 11 (1/2, 2/3, 3/3 tl), Brooks 20 (3/4, 4/10, 2/3 tl), Shields 14 (5/6, 1/4, 1/1 tl), Mirotic 14 (2/3, 3/5, 1/1 tl), LeDay 8 (4/5, 0/3); Causeur 4 (1/1, 0/2, 2/2 tl), Ricci 2 (1/1 da 2), Bolmaro 5 (2/6 da 2, 1/2 tl), Flaccadori (0/1, 0/1), Diop 7 (3/4 da 2, 1/1 tl). N.e. Tonut, Caruso. All. Messina.

Arbitri: Rossi e Borgioni.

Foto: La Gazzetta dello Sport