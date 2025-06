Università italiane fanalino di coda nel mondo

Milano (da Milanotoday) – L’Università Statale di Milano è la prima università in Lombardia, e la terza in Italia, secondo il Center for World University Rankings, che ha pubblicato la sua classifica degli atenei mondiali (21.462 quelli presi in esame) per il 2025. Il podio è appannaggio degli Stati Uniti con Harvard, Mit e Stanford, poi Cambridge e Oxford per il Regno Unito, poi ancora Stati Uniti fino alla 12a posizione: dalla Columbia a Yale a Berkeley, i grandi nomi dell’istruzione universitaria sono tutti lì. E le prime posizioni sono le stesse del 2024, tranne il sorpasso di Pennsylvania (7) su Columbia (8).

Le università “top” in Italia

In questo ranking la Statale è 191a e, come detto, terza in Italia. La precedono la Sapienza di Roma (125) e Padova (178), proprio come nel 2024, solo che tutt’e tre perdono qualche posizione globalmente. La Statale, per esempio, era 188esima. Per trovare altri atenei lombardi si scende alla posizione numero 327 con Pavia, decima italiana, e poi alla 328 col Politecnico di Milano e alla 329 con la Bicocca.

Scendiamo ancora: la Cattolica “agguanta” la posizione 410 (l’unica a migliorare qualcosa, era alla 414), poi l’ateneo del San Raffaele (419). La Bocconi deve accontentarsi della posizione globale numero 602, nonché 26° ateneo italiano.

I parametri del ranking del Center for World University Rankings:

il livello d’istruzione, l’occupabilità, i docenti, la ricerca.

L’istruzione è fondata sulla misurazione del successo accademico degli ex studenti, l’occupabilità sul successo professionale degli ex studenti, i docenti sui loro riconoscimenti accademici e la ricerca sulle pubblicazioni di alta qualità, l’influenza, le citazioni e altro ancora.