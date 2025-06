Automobilista riceve 28.000 euro di contravvenzioni e si rivolge all’avvocato

Nizza Monferrato (AT) – Andrea Ferretto, 40 anni, vigilante di Nizza deve pagare 28.000 euro di contravvenzioni elevate dall’autovelox gestito dalla Provincia di Asti in frazione Bazzana di Mombaruzzo. Il plico di multe risale al 2021 quando lavorava per la sicurezza in un supermercato di Tortona. Partiva la mattina presto e rientrava la sera: per due volte al giorno passava con la sua Opel davanti all’autovelox piazzato in una zona nascosta, in una curva in un tratto veloce. È segnalato da cartelli ma è anche piazzato dissimulato in cima a un lampione coperto da una siepe piuttosto alta. Inizialmente, l’uomo ha ricevuto multe di entità contenuta, con sanzioni minori per superamenti del limite di velocità, ma a dicembre del 2023 è arrivato un pacco contenente una lunga lista di contravvenzioni, con la richiesta di pagamento di 28.000 euro. Un importo praticamente insostenibile dato che il suo stipendio mensile è di circa 1.100 euro. Così Ferretto ha deciso di rivolgersi a un legale per contestare la validità delle sanzioni e per trovare una soluzione.