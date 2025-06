Scomparso da dieci giorni, continuano le ricerche dei Pompieri e dei Carabinieri

Gattinara (VC) – Lo cercano da dieci giorni ma di Luca Gerbino, 60 anni, istruttore di calcio residente a Cavallirio (Novara), domiciliato a Gattinara (Vercelli), nessuna notizia. È disperso da domenica e i Carabinieri hanno rintracciato la sua auto chiusa a Montesinaro, località di partenza per escursioni in quota. Era salito verso il Monte Bo domenica 25 maggio da Piedicavallo (Biella). Le ricerche sono iniziate subito dopo l’allarme dei famigliari: Vigili del Fuoco e Carabinieri stanno setacciando la zona da dieci giorni ma del disperso nessuna traccia. In campo anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco. Luca Gerbino è appassionato di montagna, ma anche di calcio. Vanta infatti un importante passato in questo settore, soprattutto a livello giovanile arrivando ad allenare anche in realtà importanti. Ha conseguito il patentino Uefa A nel 2018 e alle spalle ha varie esperienze anche internazionali nel campo della formazione dei tecnici federali. Il suo inizio però è a Gattinara nella stagione 2008-2009 con i Pulcini, qui rimarrà tre stagioni, per poi passare al Suno nella stagione 2011-2012 col progetto legato all’Inter, quindi nella stagione 2013-2014 lo troviamo a Borgosesia per l’attività di base. Raccoglie la sfida del mondo del calcio femminile che lo porta nella stagione 2014-2015 ad allenare l’Asd Femminile Inter Juniores e poi la Primavera. Ancora calcio femminile nella stagione 2016-2017 dove affronta la Serie B nazionale con l’Azalee Gallarate. Dopo una stagione di stop riparte a Novara negli Esordienti misti femminile, poi diventa assistant coach Lna femminile nel Lugano in Svizzera nella stagione 2019-2020, quindi va all’under 17 femminile del Bulè Bellinzago.