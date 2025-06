Torino (Ansa) – Il Torino e Paolo Vanoli si separano: è arrivata anche l’ufficialità da parte del club di Urbano Cairo. “La società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l’impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in Granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro”, si legge nel comunicato della società. Vanoli lascia i Granata dopo un anno con un bilancio di 40 partite totali, 11 vittorie, 14 pareggi e 15 sconfitte.