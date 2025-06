Firmato l’accordo per il nuovo ospedale di Alessandria

Roma – Ieri il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi hanno firmato a Roma l’intesa dal valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro per la costruzione dei nuovi presidi sanitari. La sigla sui documenti ufficiali è stata posta, per la parte che finanzia, dal direttore generale di Inail Marcello Fiori. Si tratta di sette nuovi ospedali previsti in tutto il Piemonte per un valore complessivo di oltre 2 miliardi: Nuovo Maria Vittoria (Torino nord), Cambiano, Ivrea, Vercelli, Savigliano, Cuneo e Alessandria. Per quanto riguarda Alessandria non si sa ancora niente di certo, anche se si parla di un fine lavori nel quartiere Galimberti (zona Nord), luogo ufficializzato ormai da mesi, entro il 2032. I soldi arriveranno dall’Inail (390 milioni) e i restanti 20 milioni dalla Regione (ma non si esclude un partneriato coi privati), pari a 410 milioni di euro in tutto. La struttura occuperà una superficie di circa 95.000 metri quadrati e avrà circa 630 posti letto.

Foto: Demos Piemonte