Per salvarsi dall’incendio una donna si getta dal quarto piano ma muore poco dopo il ricovero

Milano – La porta di casa chiusa a doppia mandata dall’esterno, nell’appartamento scoppia un incendio devastante e Sueli Leal Barbosa, brasiliana di 48 anni, la donna che era dentro, si butta dalla finestra al quarto piano per sfuggire alle fiamme e si sfracella nel cortile morendo poco dopo il trasporto all’ospedale Fatebenefratelli. Questo in sintesi lo scenario di stanotte in un alloggio condominiale di Viale Abruzzi 64. L’allarme è stato dato verso l’una e mezza. I pompieri arrivano in pochi minuti, ma quando entrano è tardi: la donna si è già lanciata nel vuoto dalla sua casa al quarto piano per sfuggire alle fiamme. Viene trovata a terra nel cortile interno del condominio e trasportata al pronto soccorso, dove poi muore. Il marito si trova attualmente in questura: quando è stato trovato dagli Agenti delle Volanti, giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, in un bar della zona di fronte a casa, era sporco di fuliggine. Alcuni testimoni hanno riferito che in quella casa era scoppiata una violenta lite tra i due in serata, poche ore prima dell’incendio. Gli investigatori stanno cercando di capire se possano esserci collegamenti tra i due eventi. Qualche mese fa, secondo le prime informazioni recuperate dalla Polizia, ci sarebbe stato un intervento delle Forze dell’Ordine nella casa della coppia per un’altra discussione. I rilievi tecnici sulle cause del rogo sono effettuati dai Vigili del Fuoco insieme agli Agenti del nucleo investigativo antincendi. Ai Vigili del Fuoco sono servite ore per avere ragione delle fiamme, mentre il rogo ha danneggiato anche altre dodici abitazioni, tutte dichiarate inagibili. Lo stabile, di sette piani, è stato completamente evacuato per motivi di sicurezza.

Foto: Vigili del Fuoco