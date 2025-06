Tre detenuti anziani seviziano un giovane compagno di cella che chiede aiuto e scoppia il putiferio in carcere

Genova – Ennesima rivolta nel carcere di Marassi di un centinaio di detenuti per solidarietà a un giovane carcerato (18 anni) violentato, seviziato e picchiato per tre giorni da tre compagni di cella, senza che nessun agente penitenziario si accorgesse di quanto accadeva dietro quella porta di ferro del carcere di Marassi. I cento detenuti in rivolta non sono andati per il sottile e hanno preso possesso della seconda sezione del penitenziario, devastando le celle e anche le aule scolastiche: una decina di loro sono saliti sul tetto dell’istituto e sul camminamento delle mura di cinta, ma sono scesi spontaneamente dopo aver denunciato le sevizie sul giovane. Feriti due agenti di custodia, trasportati in codice giallo all’ospedale Galliera, mentre altri due sono stati medicati sul posto.