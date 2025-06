Viguzzolo (AL) – La segnalazione alle guardie zoofile Oipa è arrivata da un anonimo. L’intervento è stato immediato e gli operatori hanno dovuto convincere la donna residente per entrare. Dentro la situazione era incredibile: un cane morto da giorni riverso a terra, decine di gatti sporchi e malnutriti che giravano in casa tra la spazzatura, mentre la proprietaria viveva in condizioni di degrado. Le Guardie Zoofile hanno dovuto procedere legalmente chiedendo l’intervento del Giudice.