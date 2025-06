Il figlio quarantenne si toglie la vita e la madre disperata apre il gas e muore asfissiata

Savigliano (CN) – Ieri sera i Carabinieri allertati da alcuni condomini hanno trovato i corpi senza vita di un uomo di 40 anni e della madre di 72 all’interno del loro appartamento al 4° piano di un palazzo di Via Trento a Savigliano. Il figlio si sarebbe tolto la vita mentre per la madre è stato disposto dal magistrato l’esame autoptico anche se appare del tutto evidente il suicidio per emanazione di gas. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti la donna è tornata a casa e ha visto il cadavere del figlio per cui ha deciso di farla finita aprendo il gas.