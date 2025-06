La FC Alessandria si aggiudica il ramo d’azienda dell’US Alessandria Calcio e ne acquista il marchio

Alessandria – All’asta di stamane, che si è svolta a tempo di record nello studio dell’avvocato Ferrari di Via Legnano, presenti l’avvocato Cesare Rossini, il Vicepresidente Paolo Tonon e il componente del direttivo Vincenzo Scarcella (nella foto tratta da Radio Gold), la FC (Forza e Coraggio) Alessandria s’è aggiudicata il ramo d’azienda della US Alessandria Calcio, inerente marchio, cimeli e attrezzature. Dopo il fallimento della società del 10 luglio scorso Dalla prossima stagione, dunque, torneranno in campo i Grigi col loro nome originale.

Intanto, lunedì alle ore 12, scadrà il bando per l’assegnazione dello stadio Giuseppe Moccagatta.