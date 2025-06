Pallacanestro Playoff Serie A – Il Bologna vince col cuore ed è a -1 dalla “Finale Scudetto”

Milano (Olimpia Milano – Virtus Bologna 68-78) – La Virtus Segafredo Bologna torna in vantaggio nella serie delle semifinali con l’EA7 Emporio Armani Milano passando al Forum di Assago per 78-68 grazie a un parziale di 24-14 nell’ultimo periodo. Isaia Cordinier e Toko Shengelia guidano con 19 punti, ma spicca anche Brandon Taylor con 12 e 7 assist. All’Olimpia non bastano i 21 di Nikola Mirotic.. La Virtus Bologna espugna il Forum 68-78 mostrando un cuore enorme, andando oltre le assenze di Clyburn e Polonara che, paradossalmente, l’hanno resa ancora più leggera nello spirito. Milano annega senza mai riuscire a spingere in contropiede, stritolata dalla difesa bolognese che non le fa mai prendere ritmo. I quintetti atipici di Milano non trovano i vantaggi sperati, l’Armani si aggrappa solo a Mirotic .In vista del quarto atto – Milano ha un solo risultato: vincere. In caso di sconfitta sarebbe eliminata dai playoff e ovviamente non sarebbe una bella notizia per i tifosi milanesi. Dopo il successo in Supercoppa, l’Olimpia Milano ha perso la finale di Coppia Italia di Trento e poi non ha raggiunto i playoff di Eurolega. Ora per i campioni d’Italia si tratta di una e vera propria partita da win or go home. La Virtus Bologna ha saputo reagire ed è tornata avanti nella serie; ora ha due match point per raggiungere Brescia in finale.

Olimpia Milano – Virtus Bologna 68-78 gara 3 (15-25/20-15/19-14/14-24)

Olimpia Milano: Mannion 7, Causeur 5, Tonut, Bolmaro 4, Brooks 6, LeDay 8, Ricci 3, Flaccadori, Diop, Caruso n.e, Shields 14, Mirotic 21. Coach Messina.

Virtus Bologna: Cordinier 19, Accorsi n.e, Belinelli 7, Pajola, Taylor 12 (7 ast), Shengelia 19, Hackett 4, Morgan 3, Diouf 8, Zizic 2, Akele 4. Coach Ivanovic.

Arbitri: Attard – Baldini.