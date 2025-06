Euromac, Bobst e Silplaster: si riparte

Casale Monferrato (AL) – Finita la cassa integrazione “a rotazione” per la Bobst Italia di San Giorgio Monferrato e la Euromac di Villanova. La prima aveva 13 settimane di cassa integrazione a partire dal primo gennaio 2025 per 230 lavoratori su 390. La domanda di accesso alla “cassa” era stata avanzata ai sindacati dalla sede nazionale del colosso svizzero, specializzato nella produzione di macchine per stampa rotocalco per materiali flessibili come imballaggio, cartone ondulato e cartone pieghevole. L’azienda getta acqua sul fuoco. “Si tratta di una misura temporanea e non sarà a zero ore”. Bobst è presente in più di 50 Paesi e impiega oltre 6.300 persone. Pochi anni fa, a San Giorgio, l’azienda aveva dedicato un nuovo capannone alla logistica e Competence Center con macchinari dimostrativi dell’attività dell’azienda.

Invece all’Euromac di Villanova (produce taglierine ribobinatrici per materiali utili a packaging alimentare e non), l’anno scorso si erano paventati esuberi poi rientrati. Ma a febbraio, per ritardi vari nella produzione, c’era stata la richiesta di cassa integrazione per una trentina di dipendenti ora rientrata.

La Silplaster che produce palette per distributori automatici, dove ad aprile una dozzina di lavoratori aveva dato vita ad un presidio fuori dalla fabbrica per non avere ricevuto per intero la tredicesima mensilità e per organizzare il lavoro in modo diverso, la tredicesima è arrivata e il lavoro è stato suddiviso in tre turni, senza ricorrere a quello a ciclo continuo che prevedeva attività lavorativa anche il sabato e la domenica.

Foto: Casale Notizie