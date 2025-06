Studente su uno scooter investito e ucciso da un’auto stanotte alla mezza

Revello (CN) – È di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto per cause in corso di accertamento stanotte alla “mezza”, a Revello, sulla SP 260, tra Saluzzo e Martiniana Po, sulla cosiddetta “Provinciale dei Boschi”. La vittima, Giacomo Cacciolatti, 18 anni, residente a Envie e studente del liceo Bodoni di Saluzzo. era a bordo di uno scooter e una Volkswagen Polo condotta da una giovane donna l’ha travolto uccidendolo sul colpo a seguito dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saluzzo, i Carabinieri della stazione di Revello coi colleghi della Compagnia di Saluzzo e il personale del 118 ma per il giovane investito non c’era più nulla da fare.

Troppo grave il trauma riportato a seguito dell’incidente, la cui dinamica sarà ricostruita dai militari dell’Arma. La giovane al volante della Polo è stata trasportata in codice giallo in ospedale. Non è in pericolo di vita. Questa mattina, in ricordo del 18enne vittima dell’incidente, il liceo Bodoni ha annullato per lutto tutti i tornei sportivi che erano in programma per l’ultimo giorno di scuola. Al loro posto, un momento di preghiera all’oratorio per la giovane vittima della strada.