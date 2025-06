Anziana si toglie la vita gettandosi sotto un Intercity in transito

Albenga (Savona) – Stamane verso le 6 e mezza una donna di 72 anni s’è tolta la vita gettandosi sotto un treno sulla linea Genova – Ventimiglia nelle vicinanze del passaggio a livello di Via Tiziano. Subito è scattato il blocco della linea e tutti i treni in transito si sono fermati con pesanti ripercussioni sui tempi di percorrenza. Per i convogli locali è partito un servizio navetta di Trenitalia ma i disagi segnalati sono comunque gravi. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta a lungo e solo dopo la rimozione del cadavere, autorizzata dal magistrato competente.