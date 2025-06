Carambola con l’auto e finisce all’ospedale in codice rosso

Vercelli – Stamane prima dell’alba, verso le 4 alla rotatoria di corso Gastaldi, per cause in corso di accertamento, un’auto, dopo aver centrato un palo dell’illuminazione pubblica, s’è capovolta su un fianco. Sul posto i Pompieri, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta causa dell’incidente. L’automobilista è stato estratto dall’abitacolo grazie a tecniche T.P.S.S. (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario) mentre i sanitari del 118 l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo alimentato a GPL e dell’area interessata.