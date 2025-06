Al Santa Croce di Cuneo si curano le aritmie con l’ipnosi

Cuneo – Invece di essere operato in sala operatoria, il paziente ha scelto di essere ipnotizzato all’ospedale di Cuneo, dove un team di professionisti si è specializzato in ipnosi clinica. Intervento perfettamente riuscito e grande soddisfazione della squadra che ha operato un giovane di 26 anni. Molto soddisfatta Ivana Fantino, l’infermiera ipnologa clinica che ha seguito l’operazione. L’ipnosi avviene in due fasi: innanzitutto, è necessario creare un rapporto tra l’ipnotizzatore e il paziente, quindi avviene l’induzione attraverso tecniche verbali del pensiero. Raggiunto lo stato ottimale di ipnosi, poi, si prosegue con una serie di suggestioni mirate a favorire il mantenimento delle posizioni utili all’intervento, che può durare, come in questo caso, anche diverse ore. Il principale vantaggio di questa tecnica è la riduzione di sedativi e analgesici.

Foto: La Repubblica