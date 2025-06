Andrea Zanchetta nuovo mister del Novara

Novara – Pronto un contratto biennale per il nuovo allenatore del Novara Andrea Zanchetta. Non è ancora arrivata la firma ma secondo voci vicine alla società dovrebbe essere annunciato entro Mercoledì. Reduce dalla vittoria del Campionato Primavera con l’Inter, per lui è la prima panchina tra i professionisti. Zanchetta è stato scelto anche per l’abilità nel gestire il talento, come ha dimostrato in nerazzurro, lanciando giovani del calibro di Casadei ed Esposito. La vera novità riguarderà il modulo avendo dimostrato di non essere tropo vincolato al 4-3-3