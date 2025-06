Cerano (NO) – Stanotte un uomo di 29 anni per cause in corso di accertamento è finito in un canale in Via Camerona, morendo annegato. L’allarme è stato lanciato da alcuni amici che erano in zona e sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Per il 29enne non c’è stato nulla da fare: è stato recuperato all’alba ormai privo di vita.