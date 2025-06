Milano – Christian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter. Ha firmato un biennale da 2.5 milioni che lo legherà alla squadra fino a Giugno 2027. Oggi pomeriggio il primo allenamento ad Appiano Gentile coi non convocati delle nazionali mentre Mercoledì ci sarà il volo che porterà la squadra negli USA per il mondiale per club. Chivu inizia una nuova esperienza in Nerazzurro, dopo quella delle giovanili dal 2018 al 2024, una parentesi al Parma, e poi di nuovo in nerazzurro (Primavera).