Roma – Secondo i primi dati forniti dal Viminale il quorum sui cinque referendum nel complesso non sarebbe stato raggiunto. Affluenza addirittura sotto il 30% secondo quanto emerge dal resoconto del Ministero dell’Interno. I quesiti si fermano quindi ben al di sotto del quorum richiesto per la loro validità. Infatti, col 75% delle sezioni italiane scrutinate, l’affluenza per il referendum è al 29,9%.