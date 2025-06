Rivolta nel carcere di Cuneo

Cuneo – Ieri sera nel carcere di Cuneo è scoppiata una piccola rivolta nella quale sette detenuti – tre italiani e quattro stranieri, ristretti a regime ordinario e già da giorni sotto osservazione per comportamenti facinorosi – hanno scatenato un’azione di devastazione all’interno della saletta della socialità. A diffondere la notizia il sindacato OSAPP con una nota dove si legge: “I reclusi hanno distrutto i sanitari presenti, armandosi coi cocci di ceramica nel tentativo di scatenare una vera e propria rivolta e minacciare gli altri presenti. La situazione, potenzialmente esplosiva, è stata tuttavia gestita con eccezionale tempestività ed efficacia dal personale di Polizia Penitenziaria, sapientemente coordinato dal Comandante del Reparto.La situazione è stata rapidamente circoscritta, evitando conseguenze ben più gravi per la restante popolazione detenuta e per il personale in servizio. I sette facinorosi sono stati immediatamente isolati e trasferiti in reparti idonei, per ripristinare l’ordine e garantire la sicurezza dell’istituto”.