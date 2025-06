Operaio cade da una scala in cantiere e finisce all’ospedale

Riva Ligure (Imperia) – Oggi pomeriggio verso le tre un operaio di 50 anni, mentre lavorava in un cantiere navale su una scala, per cause in corso di accertamento ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è caduto a terra, facendo un volo di alcuni metri e riportando varie ferite e la probabile frattura di una gamba. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Dopo aver effettuato tutte le cure nei confronti dell’uomo, si è organizzato il trasporto all’ospedale Borea di Sanremo in codice giallo.