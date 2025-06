Ragazza cerca di gettarsi nel vuoto ma la salva un Carabiniere

Milano – Una giovane di 22 ani ha tentato il suicidio cercando di buttarsi dal cornicione del palazzo in cui abita in Via Ovada, con gli occhi bendati e le gambe a penzoloni nel vuoto. Qualcuno ha dato l’allarme e sul posto si sono immediatamente portati i Carabinieri. In quei momenti confusi, un militare la raggiunge velocemente dal tetto dell’edificio e l’afferra per un braccio, portandola in salvo insieme ai colleghi che lo hanno aiutato. Successivamente sul posto anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato la ragazza all’ospedale San Paolo, dove è stata ricoverata. “La ragazza è stata messa in sicurezza” avverte la centrale operativa alla radio ad operazione conclusa “adesso la situazione è rientrata, tutto tranquillo”. L’operazione di salvataggio è stata possibile anche grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Il fatto risale a mercoledì 4 giugno ma la notizia è stata da data solo oggi.