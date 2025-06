Scoperto studio estetico abusivo a Tortona

Tortona (AL) – Le Fiamme Gialle insieme al personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Alessandria hanno scoperto un salone di bellezza completamente abusivo. La titolare – priva di qualsiasi titolo – aveva allestito un vero e proprio studio estetico, attrezzato con lettini, lampade speciali, strumenti per manicure e ceretta, apparecchiature per pediluvio, massaggiatori e un lavatesta professionale. Oltre all’evasione fiscale, i finanzieri hanno rilevato la mancanza di adeguate misure igienico-sanitarie, potenzialmente pericolose per la salute dei clienti. Nei confronti della donna sono stati avviati accertamenti fiscali per ricostruire l’ammontare delle imposte evase, mentre sono già scattate sanzioni amministrative per l’esercizio abusivo della professione e per l’assenza delle autorizzazioni comunali richieste.