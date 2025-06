Borgosesia (VC) – La Dea Bendata è scesa a Borgosesia e ha fatto vincere con un cinque 45.101,49 Euro al SuperEnalotto estratto sabato. Il biglietto è stato acquistato al Bareddu, luogo di passaggio, dove oltre ai tanti motociclisti che percorrono la Cremosina, ci sono anche tanti operai che lavorano tra Borgosesia e Valduggia che si fermano al bar di Regione Cesolo per un caffè, per il pranzo e magari per giocare una schedina.