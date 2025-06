Calcio Serie A – Dg: Comolli, Mister: Tudor

Torino – Il nuovo direttore generale della Juventus il francese Damien Jacques Comolli ha annunciato la riconferma per la nuova stagione del dalmata mister Igor Tudor (nella foto), non solo quindi per l’imminente Mondiale per club. Comolli ha anche aggiunto che Chiellini sarà direttore della football strategy, un nuovo settore societario che si occuperà della strategia di tutta la parte sportiva, dalle giovanili alla prima squadra. Mancano ancora due figure dirigenziali, che saranno individuate e annunciate nei prossimi giorni. Chiellini ha tenuto a precisare che il nuovo direttore generale non si occuperà di mercato. Il progetto che riguarda lo staff dirigenziale dovrebbe essere contrattualizzato fino al 2027. Ora la parola passa al mercato di cui si occuperà la nuova figura dirigenziale ancora da presentare.