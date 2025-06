Calcio Serie B Playout – Primo scontro tra Sampdoria e Salernitana Domenica

Genova – Arrivata l’ufficialità delle date del playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana che si disputerà Domenica alle 20:30 l’andata mentre il ritorno a Salerno Venerdì 20 Giugno alla stessa ora. Sul sito della Lega Serie B è comparsa oggi la nuova classifica del campionato cadetto, con la Salernitana quint’ultima e i Blucerchiati quart’ultimi per effetto della penalizzazione del club Lombardo (Brescia) che ha rinunciato ad impugnare la sentenza di primo grado alla Corte d’Appello. Alle 15 di oggi è scattata la prevendita dei biglietti della partita d’andata con prezzi popolari e simbolici dopo una stagione in cui, indipendentemente da come andranno le cose, resterà la peggiore di sempre per il club doriano.