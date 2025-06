Calcio Serie C – Santoni è il nuovo Mister della Pro Vercelli

Vercelli – La società Pro Vercelli ha annunciato il nuovo tecnico per la stagione 2025/2026. Si tratta dell’allenatore italo-neerlandese Michele Santoni. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di primo allenatore In Olanda distinguendosi per un approccio metodico e per il possesso palla delle sue squadre. L’anno scorso ha guidato la Triestina nella prima parte di campionato nel girone A di Serie C. Nel corso della sua carriera ha lavorato nello staff dell’ Ajax, con cui conquista quattro titoli Eredvise consecutivi. Ha successivamente ricoperto il ruolo di allenatore nelle formazioni U17 e 19 della Lazio e ha collaborato nello staff tecnico delle squadre di Inter, Cagliari, Cesena e Livorno. Santoni vanta una solida esperienza internazionale sia in ambito giovanile che in contesti professionistici.