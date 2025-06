Inquinamento dell’area interessata da un incidente stradale sulla A7

Arquata Scrivia (AL) – Stamane i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire lungo l’autostrada A7 per la bonifica dell’area interessata da un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo di trasporto merci per uno sversamento accidentale di sostanze inquinanti provocato da uno scontro. Un corriere ha perso parte del carico durante l’incidente: bombole di gas, fusti d’olio (alcuni danneggiati) e vernici si sono riversati sull’asfalto e sul terreno circostante, raggiungendo in parte anche le acque del torrente Scrivia. La corsia interessata è stata chiusa al traffico per consentire gli interventi tecnici. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Arpa Piemonte e Arpa Liguria, che hanno eseguito campionamenti ambientali per valutare l’entità dell’inquinamento e l’eventuale rischio per l’ecosistema locale. Al momento non si registrano feriti. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, anche una pattuglia Polstrada che ha effettuato i rilievi del caso per stabiire le cause del sinistro.