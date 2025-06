Pallacanestro Serie A – Fioretti e Vacirca il nuovo percorso della Bertram

Tortona (AL) – Riparte da Fioretti e Vacirca il nuovo percorso della Bertram che dal prossimo anno non disputerà più le coppe europee per concentrarsi sul campionato nel nuovo palazzetto della Cittadella. Manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare a giorni, vista l’eliminazione dell’ Olimpia dai playoff di campionato per mano della Virtus Bologna. Coach Fioretti (nella foto) è sì nuovo per ambiente e ruolo che andrà a ricoprire, tuttavia sarà affiancato da Vacirca che al Derthona ha già lavorato agli albori dell’avventura in Serie A in qualità di responsabile dello scouting. Il nuovo general manager (Vacirca) aprirà la strada anche al nuovo direttore sportivo Talamazzi, con cui ha lavorato insieme ai tempi della Vanoli Cremona. Per quanto riguarda il roster le uniche certezze sembrano essere le ripartenze da Strautins e Vital. Per il resto sono vicini alla riconferma Baldasso, Biligha e Gorham mentre Candi e Severini sembrano vicini all’addio. Nel frattempo la società ha avviato la campagna abbonamenti per l’esordio nel nuovo palazzetto della Cittadella salutando il Palaferrais di Casale Monferrato. In ragione del trasferimento in un nuovo palazzetto, gli abbonati più fedeli avranno la facoltà, dal 16 al 27 Giugno, di scegliere il proprio posto recandosi di persona al palazzetto.