Rapinato un negozio in pieno centro all’ora di chiusura

Alessandria – Verso le sette e mezza di stasera la commessa del negozio Primadonna Collection di Corso Roma 34 stava abbassando la saracinesca quando un uomo è entrato furtivamente e l’ha minacciata per poi chiuderla in uno sgabuzzino del negozio. Quindi, dopo aver prelevato il denaro dalla cassa, è fuggito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Questura. Ancora da quantificare l’entità del bottino. All’arrivo dell’ambulanza del 118 la donna è stata liberata e medicata, ma per fortuna non è stato necessario il ricovero all’ospedale. S’ignora l’entità del furto. Intanto la Polizia indaga.