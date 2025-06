Trovati morti i due alpinisti scomparsi lunedì

Pian del Re (CN) – Si sono concluse le operazioni di soccorso di due alpinisti, Michele Bruzzone di 55 anni originario di Cengio (Savona) e Daniela Colocci 45 anni trovati morti, dispersi sulla parete nord del Monviso. L’allarme è stato lanciato ieri sera intorno alle dieci dai famigliari che non avevano più contatto coi loro cari dal giorno precedente. I due erano partiti lunedì 9 giugno con l’intenzione di raggiungere il bivacco Villata da cui partire nella notte del 10 per l’ascensione del Canale Coolidge che percorre il versante settentrionale del Monviso. Una squadra di soccorso a terra ha individuato l’autovettura dei dispersi parcheggiata al Pian del Re. Stamane, in collaborazione col Servizio Regionale di Elisoccorso l’elicottero ha perlustrato proprio il canale Coolidge dove sono stati individuati i corpi senza vita dei due alpinisti, presumibilmente precipitati durante l’ascensione.